В Москве построят около 50 станций метро за три года

Власти Москвы планируют построить около 50 новых станций столичного метрополитена в течение ближайших трех лет, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Уже в этом году (2018-м. — Прим. iz.ru) мы планируем запустить не менее 20–25 станций», — заявил он.

По словам Хуснуллина, на развитие метро выделено около 500 млрд рублей на три года.

За это время власти Москвы планируют завершить основные работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и ряде радиальных линий. При этом, как рассказал заммэра, строительство ведется с перспективой дальнейшего развития транспортной системы.

«Важно и то, что уже сегодня при строительстве Большой кольцевой линии мы закладываем возможность строительства новых ответвлений в районы, где сегодня еще нет метро», — приводит слова Хуснуллина сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В планах властей столицы уже в ближайшие две недели запустить участок (БКЛ) — от «Делового центра» до «Петровского парка». Обкатка поездов на линии началась в пятницу, 16 февраля.