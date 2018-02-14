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Московское метро выпустило кольца «Тройка» для влюбленных

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Романтические кольца с чипом «Тройки» выпустило московское метро в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

С помощью таких колец можно оплатить проезд в метро, на МЦК или наземном городском транспорте. Новые украшения рассчитаны как подарок для девушек в День святого Валентина.

Всего в продажу поступило 200 керамических колец с чипом карты «Тройка» белого и розового цветов. Кольца синего и черного цветов появились в продаже осенью 2017 года. Их приобрели уже больше 1,2 тыс. пассажиров столичной подземки. Кольца выполняют те же функции, что и браслеты и транспортные карты «Тройка». Приобрести их можно в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на «Пушкинской» на стойке «Живое общение», сообщает телеканал «360».

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