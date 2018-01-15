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Карту «Тройка» объединили с картой и брелоками «Москвенок»

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Приложение «Тройка» объединили с картой и брелоками «Москвенок» в столице. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Для столичных школьников и родителей воспитанников детских дошкольных групп выпустили электронные карты и брелоки с транспортным приложением «Тройка». По этим картам дети смогут не только пройти в школу, выйти из нее и купить еду в буфете, но также ездить на метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Взрослые по картам смогут сопровождать ребенка в здании дошкольной группы и забирать его оттуда после занятий, сообщает телеканал «360».

Всего изготовлено порядка 4 тыс. карт и брелоков «Москвенок» с приложением «Тройка», часть из них уже поступила в продажу. Для их приобретения родители должны обратиться в образовательную организацию, чтобы привязать их к лицевому счету пользователя «Москвенка».

У карты есть два не зависящих друг от друга лицевых счета. Пополнить счет «Тройки» можно в кассах метро, через мобильное приложение «Метро Москвы» и при помощи сервиса онлайн-пополнения в разделе «Услуги» на сайте mos.ru. Помимо карт, брелоков и браслетов в ближайшее время в продаже могут появиться бирки и лейблы «Москвенок».

Ранее портал iz.ru сообщал, что почти 40 тыс. школьников пользуются электронными браслетами «Москвенок».

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