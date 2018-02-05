Парк «Зарядье» начал принимать оплату картой «Тройка»

Транспортную карту «Тройка» начали принимать в столичном парке «Зарядье» для оплаты мероприятий, экскурсий и выставок. Об этом сообщается в понедельник, 5 февраля, на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на билеты, приобретенные по «Тройке», распространяется скидка 5%. При этом баланс карты должен быть достаточным для оплаты экскурсий. Кроме того, «Тройкой» в «Зарядье» можно оплатить и парковку.

Портал iz.ru писал о том, что проход на московские катки в парке Горького и ВДНХ теперь можно оплатить с помощью «Тройки». Обладатели транспортной карты могут посетить ледовые площадки без очередей.