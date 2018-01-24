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Проход на катки в парке Горького и на ВДНХ можно оплатить «Тройкой»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Оплатить проход на московские катки в парке Горького и ВДНХ теперь можно с помощью транспортной карты «Тройка». Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что обладатели «Тройки» могут посетить ледовые площадки без очередей. По словам Ликсутова, для этого достаточно приложить ее к турникету на входе, и оплата будет списана с баланса карты.

Для того чтобы совершить оплату, нужно заранее пополнить баланс билета «Кошелек» карты «Тройка», передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что приложение «Тройка» объединили с картой и брелоками «Москвенок». По этим картам дети смогут не только пройти в школу, выйти из нее и купить еду в буфете, но также ездить на метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

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