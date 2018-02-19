Таксист ударил пассажира ножом в грудь в Москве

Водитель такси в Москве набросился с ножом на своего пассажира и нанес ему удар в грудь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел на Дубнинской улице.

Водитель ранил пассажира в грудь ножом и скрылся с места происшествия.

Пострадавший госпитализирован.

Полиция начала проверку. Водителя разыскивают.

13 февраля портал iz.ru сообщил, что таксист по заказу пассажира поджег магазин в Карелии. Мужчина согласился спалить ларек за 10 тыс. рублей.