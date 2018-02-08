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Таксиста в Санкт-Петербурге подозревают в нападении на пассажира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Водитель такси, а также четыре его подельника, подозреваются в избиении пассажира и похищении его имущества, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением о произошедшем несколько дней назад обратился 24-летний уроженец Белоруссии, который проживает и работает барменом в Санкт-Петербурге. По его словам, инцидент произошел возле его дома 37 по 16-й линии Васильевского острова 3 февраля в районе 4:00.

Водитель такси «Везет» брызнул молодому человеку в лицо из газового баллончика, а затем вышел из машины. В этот момент к автомобилю подошли несколько неизвестных, которые избили мужчину, а также отобрали банковские карты, телефон iPhone 6, дорогой кошелек и деньги в размере 8 тыс. рублей, сообщает телеканал «78».

Общий ущерб был оценен в 26 тыс. рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники полиции смогли оперативно вычислить и задержать пять граждан среднеазиатского государства в возрасте от 19 до 23 лет, которые подозреваются в совершении указанного преступления.

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