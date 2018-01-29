Таксист похитил у пассажира почти 300 тыс. рублей в Москве

Московские правоохранители задержали водителя такси, похитившего банковскую карту пассажира и снявшего с нее около 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В правоохранительные органы обратился 37-летний житель столицы. По его словам, таксист привез его в отделение банка, расположенное на улице Барклая, и вместе с ним направился к банкоматам. Там он предложил помощь в выполнении операции по снятию денежных средств, узнав при этом пин-код и похитив карту. Отъехав от банка, водитель такси вышел из машины, сказав пассажиру, что забыл зайти в магазин, а сам вернулся к банкомату и снял с похищенной карты порядка 300 тыс. рублей, сообщает НСН.

Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 50-летний уроженец ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в декабре 2017 года ростовская таксистка вернула пассажирам забытый пакет с 4 млн рублей.