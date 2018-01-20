Таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы

Таксист открыл стрельбу по людям у станции метро «Маяковская» в центре Москвы.

Инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице в ночь на 20 января.

По данным столичного управления МВД, водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся.

Столичная полиция разыскивает вооруженного мужчину.

По информации очевидцев, конфликт между таксистом и пассажирами, которые якобы были в нетрезвом состоянии, произошел из-за того, что те отказались выполнить просьбу водителя и выйти из машины.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.