Таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы
Таксист открыл стрельбу по людям у станции метро «Маяковская» в центре Москвы.
Инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице в ночь на 20 января.
По данным столичного управления МВД, водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся.
Столичная полиция разыскивает вооруженного мужчину.
По информации очевидцев, конфликт между таксистом и пассажирами, которые якобы были в нетрезвом состоянии, произошел из-за того, что те отказались выполнить просьбу водителя и выйти из машины.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.