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Участник гонок на Gelandewagen вышел на свободу

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Участник гонок на Gelandewagen Абдувахоб Маджидов, задержанный в Москве после ДТП, отпущен из спецприемника. Он вышел на свободу в четверг, 18 января.

Маджидов был задержан 8 января после ДТП на Профсоюзной улице в Москве. Мужчина предъявил сотрудникам полиции документы и водительское удостоверение, выданное одной из стран ближнего зарубежья.

Впоследствии выяснилось, что документы принадлежат другому человеку, а сам Маджидов лишен водительских прав.

Мужчина просил суд назначить ему наказание в виде штрафа, однако суд поместил его под стражу.

Напомним, 22 мая 2016 года сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, грубо нарушая ПДД, передвигались на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen. На попытки сотрудников ДПС остановить их они не реагировали, а саму гонку транслировали в интернете через приложение Periscope.

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