Полицейские задержали лишенного прав участника «гонок на Гелендвагене»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве лишенного ранее прав участника «гонок на Гелендвагене». Мужчина попал в ДТП на Профсоюзной улице в Москве, об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала агентству официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ДТП произошло вечером в понедельник, 8 января, столкнулись две иномарки.

«Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей — участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья», — отметила она. Сотрудники ГИБДД выразили подозрение, что гражданин, ставший участником ДТП, использует документы на другие данные, и опознали его, как участника «гонок на Гелендвагене».

Мужчину доставили в отдел полиции, его личность установлена, им оказался Абдувахоб Маджидов.

Ранее сообщалось, что в мае 2016 года молодые люди, среди которых был сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров, устроили гонки на Gelandewagen с нарушением ПДД на дорогах Москвы, они пытались уйти от преследования полиции, а видео происходящего выкладывали в сеть.