Четыре человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Петербурге

Четыре человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что ДТП произошло недалеко от дома на улице Савушкина. О причинах аварии ничего неизвестно.

Трое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, еще один пассажир отказался от госпитализации. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.