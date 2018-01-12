Прямой эфир

Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Праге

0
Фото: Global Look Press/Rene Fluger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли, около 30 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем на окраине Праги. Об этом заявила представитель службы пожарной охраны Моника Шиндлова.

«Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению. Есть данные о трех погибших. Ранено около 30 человек, но эти данные еще уточняются», — приводит ее слова «РИА Новости»

Уточняется, что после столкновения с автомобилем автобус врезался в дерево. Среди пострадавших — двое детей. 

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Движение в районе временно прекращено. Полиция ведет расследование инцидента. 

Как писал портал iz.ru ранее, 12 января, пять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате столкновения микроавтобуса SsangYong Istana и автомобиля Toyota Mark II в Забайкальском крае. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП с маршруткой в Петербурге пострадали 12 человек
«КамАЗ» протаранил автобус с детьми и скрылся с места ДТП в Чувашии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017