Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Праге

Три человека погибли, около 30 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем на окраине Праги. Об этом заявила представитель службы пожарной охраны Моника Шиндлова.

«Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению. Есть данные о трех погибших. Ранено около 30 человек, но эти данные еще уточняются», — приводит ее слова «РИА Новости».

Уточняется, что после столкновения с автомобилем автобус врезался в дерево. Среди пострадавших — двое детей.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Движение в районе временно прекращено. Полиция ведет расследование инцидента.

Как писал портал iz.ru ранее, 12 января, пять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате столкновения микроавтобуса SsangYong Istana и автомобиля Toyota Mark II в Забайкальском крае.