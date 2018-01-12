«КамАЗ» протаранил автобус с детьми и скрылся с места ДТП в Чувашии

Столкновение автобуса «ПАЗ» с детьми и грузовика «КамАЗ» произошло в Канашском районе Чувашии.

Информацию об этом распространило главное управление МЧС республики в пятницу, 12 января.

В автобусе, следовавшем по внутрирайонному маршруту, находились четверо детей и двое взрослых, никто из них не пострадал, сообщает источник в спасательной службе.

«КамАЗ» скрылся с места происшествия.

6 января портал iz.ru сообщил, что жертвами крупной аварии в Подмосковье стали три человека, в том числе двое детей. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла на повороте на кладбище на Тишинском шоссе. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека.