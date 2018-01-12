Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Забайкальском крае

Пять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате столкновения микроавтобуса SsangYong Istana и автомобиля Toyota Mark II в Забайкальском крае. Как передает в пятницу, 12 января, региональное управление МВД, авария произошла на трассе Чита — Забайкальск в Борзинском районе.

Сообщается, что в результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. В больницу в тяжелом состоянии доставлены водитель и пассажир легковой иномарки. Обстоятельства аварии выясняются.

Портал iz.ru писал о том, что один человек погиб и пятеро пострадали в результате крупного ДТП на трассе «Каспий» в Тамбовском районе. Авария произошла на 449-м км автодороге Р-22 «Каспий» вечером 11 января. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Mazda перестраивался во время снегопада и не уступил дорогу автобусу марки Mercedes-Benz.