Суд отказался заключать под стражу водителя въехавшего в переход в Москве автобуса

Суд отказался заключать под стражу водителя автобуса Виктора Тихонова, который въехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве в конце декабря.

«Суд находит основания для избрания в отношении обвиняемого Тихонова меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказал судья Артур Карпов.

Водитель будет находиться под домашним арестом до 25 февраля. Своим решением суд удовлетворил ходатайство защиты. Прокурор поддержал это решение, посчитав чрезмерным заключение Тихонова под стражу в связи с тем, что ему вменяется преступление средней тяжести, совершенное по неосторожности, уточняет ТАСС.

Ранее 11 января официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что следствием получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса, следствие ходатайствовало об аресте водителя.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла 25 декабря 2017 года. Жертвами ДТП стали четыре человека. По словам медиков, сам водитель после ДТП находился в тяжелом состоянии.