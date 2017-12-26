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У водителя съехавшего в переход автобуса произошло кровоизлияние в мозг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Водитель автобуса, съехавшего в пешеходный переход у станции «Славянский бульвар» в Москве, находится в тяжелом состоянии. Об этом «РИА Новости» во вторник, 26 декабря, сообщил источник в медицинских кругах.

Попал в переход
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По его словам, в момент аварии мужчина ударился головой. «У него тяжелое состояние, произошло кровоизлияние в мозг», — уточнил собеседник агентства, добавив, что допрашивать водителя сейчас нельзя.

При этом, по информации iz.ru, у водителя зафиксировано сотрясение головного мозга, открытая рана волосистой части головы, тупая травма грудной клетки, ушиб легких, перелом ребер, пневмоторакс и гипертонический криз.

Представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова подтвердила данные о госпитализации мужчины, сообщает «Интерфакс».

Резонансное ДТП, жертвами которого, по данным столичного департамента здравоохранения, стали четыре человека, произошло днем 25 декабря. Рейсовый автобус въехал в подземный переход, задавив при этом группу людей. Полиция рассматривает две основные версии причин аварии: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства.

Водителя автобуса задержали. По его словам, он перепутал педали газа и тормоза, после чего запаниковал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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