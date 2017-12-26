Более 110 звонков поступило на горячую линию МЧС после ДТП с автобусом в Москве

На горячую линию Центра экстренной психологической службы МЧС России, открытую в связи с ДТП с автобусом возле московской станции метро «Славянский бульвар», поступили 113 сообщений.

Как отметили в Центре, в основном обратившихся интересовала информация о людях, которые находились или могли находиться на месте аварии, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, часть звонков поступили и от горожан, которые выражали сочувствие.

Психологи МЧС работают как с родственниками погибших в ДТП, так и с пострадавшими, а также с их семьями.

Автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе столицы днем 25 декабря. В результате ДТП погибли четыре человека, 11 получили различные травмы.

Водитель автобуса задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.