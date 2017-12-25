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Состояние троих пострадавших в ДТП с автобусом оценивается как тяжелое

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Трое пострадавших в результате аварии с автобусом на западе Москвы находятся в сознании, их состояние оценивается как тяжелое. 

Ранее сообщалось, что пострадавшие были доставлены в Институт имени Склифосовского. 

«В институт были доставлены трое пострадавших, они были эвакуированы вертолетами. Состояние их тяжелое, сейчас мы проводим обследования... По их результатам будет сформирован план лечебных мероприятий», — заявил директор института Сергей Петриков, чьи слова приводит «РИА Новости».

По его словам, пострадавшие сейчас находятся в противошоковом зале. На их дальнейшее обследование уйдет несколько часов. 

Авария произошла в 14:46 мск на Кутузовском проспекте у метро «Славянский бульвар». Пассажирский автобус въехал в пешеходный переход. По последним данным, четыре человека скончались на месте, девять госпитализированы.

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