Прямой эфир

Мэрия Москвы опубликовала список пострадавших и жертв ДТП с автобусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэрия Москвы опубликовала полный список погибших и пострадавших в смертельном ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар». Перечень был размещен на сайте mos.ru.

Одной из жертв аварии стала 38-летняя Евгения Михайлова. Остальные трое погибших — неизвестная 45-летняя женщина, неизвестный 18-летний молодой человек и еще один неизвестный. В ДТП также пострадали 11 человек.

Авария произошла днем 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель автобуса заявил, что у транспортного средства отказали тормоза.

Как сообщил «Известиям» заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в ночь на 26 декабря в Москве пройдет внеплановая проверка всех автобусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Москвы помогут семьям жертв ДТП с автобусом в организации похорон
Минтранс заявил об исправности въехавшего в переход автобуса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017