Мэрия Москвы опубликовала список пострадавших и жертв ДТП с автобусом

Мэрия Москвы опубликовала полный список погибших и пострадавших в смертельном ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар». Перечень был размещен на сайте mos.ru.

Одной из жертв аварии стала 38-летняя Евгения Михайлова. Остальные трое погибших — неизвестная 45-летняя женщина, неизвестный 18-летний молодой человек и еще один неизвестный. В ДТП также пострадали 11 человек.

Авария произошла днем 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель автобуса заявил, что у транспортного средства отказали тормоза.

Как сообщил «Известиям» заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в ночь на 26 декабря в Москве пройдет внеплановая проверка всех автобусов.