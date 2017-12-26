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Все автобусы Москвы проверили после ДТП у «Славянского бульвара»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве завершилась проверка всех частных и городских автобусов после унесшего жизни четырех человек ДТП на Кутузовском проспекте. Инспекция была инициирована мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Несмотря на то что попавший в ДТП на Кутузовском проспекте автобус принадлежал подмосковному перевозчику, по поручению мэра Москвы организована внеплановая проверка автопарков всех перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве — это ГУП «Мосгортранс» и частные перевозчики, которые работают по государственным контрактам. На балансе этих предприятий более 8 тыс. автобусов», — приводит ТАСС сообщение столичного департамента транспорта.

Сообщается, что проверка была завершена к 5 часам утра, до выхода автобусов на линию. Специалисты проверили исправность всех систем и оборудования, влияющих на безопасность перевозок.

ДТП произошло 25 декабря в 14:46 мск возле станции метро «Славянский бульвар». Следовавший из Сколкова рейсовый автобус въехал в подземный переход. По последним данным столичных властей, четыре человека погибли, 11 пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель был задержан. На допросе он заявил, что перепутал педали, после чего запаниковал. Сообщалось, что мужчина 1959 года рождения работает в компании «Мострансавто» 17 лет и имеет общий водительский стаж более 30 лет.

Столичные власти и страховая компания выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим в крупном ДТП. Ранее сообщалось, что размер выплат составит до 1,5 млн рублей.

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