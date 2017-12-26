Переход у «Славянского бульвара» вернулся к работе после ДТП

Подземный переход у метро «Славянский бульвар» вернулся к нормальной работе после ДТП с автобусом, в результате которого погибли четыре человека.

К утру вторника, 26 декабря, рабочие завершили восстановление поврежденных частей входа. Как передает «РИА Новости», на переходе была частично заменена плитка.

Автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» 25 декабря в 14:46 мск. В результате ДТП погибли четыре человека, 11 получили различные травмы. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Все они были доставлены в Институт имени Склифосовского.

Водитель автобуса был задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Мэрия Москвы выделит на похороны каждого погибшего в ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» по 110 тыс. рублей. Их семьи могут получить до 1,5 млн рублей. Компенсации также выделят и пострадавшим.