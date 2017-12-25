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Съехавший в переход автобус был оборудован видеорегистратором

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Автобус, съехавший в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, был оборудован бортовым видеорегистратором. Об этом сообщается в микроблоге «Московский транспорт» в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительному анализу происшествия, колеса автобуса были резко вывернуты вправо, транспортное средство направлялось со значительным отклонением от маршрута следования.

Напомним, авария произошла 25 декабря в 14:46 мск. По последним данным, погибли пять человек, 11 пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

На данный момент полиция рассматривает две основные версии причин ДТП: водитель не справился с управлением и неисправность автобуса. По словам самого водителя, он перепутал педали газа и тормоза, после чего запаниковал

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