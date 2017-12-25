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Представлены итоги предварительного анализа ДТП с автобусом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Группа «ГАЗ» представила результаты предварительного анализа ДТП в Москве, при котором пассажирский автобус въехал в пешеходный переход.

Авария произошла в 14:46 по мск на Кутузовском проспекте у метро «Славянский бульвар». По последним данным, четыре человека скончались на месте, 11 пострадали.

«Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования», — приводит сообщение автопроизводителя «РИА Новости».

Полиция рассматривает две основные версии причин ДТП: водитель не справился с управлением и неисправность автобуса. По словам самого водителя, он перепутал педали газа и тормоза, после чего запаниковал.

По мнению директора регионального общественного объединения автопассажирских перевозчиков Татьяны Ракуловой, вина за аварию полностью лежит на водителе

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