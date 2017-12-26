Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Саратове

В Саратове автобус врезался в столб, пострадали три человека. По данным городского отдела ГИБДД, ДТП произошло во вторник, 26 декабря, около 7:10 мск.

Сообщается, что у дома 29 по проспекту Энтузиастов водитель автобуса, следовавшего по маршруту 2Д, совершил наезд на столб. По предварительным данным, пострадали три человека.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Детали происшествия устанавливаются, сообщает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что 25 декабря пассажирский автобус, следовавший из Сколково до «Славянского бульвара», въехал в подземный пешеходный переход. По последним данным, в результате аварии погибли четыре человека и 11 пострадали.