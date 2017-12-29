Дептранс рассказал о первых итогах проверки автобуса, врезавшегося в остановку в Москве
Департамент транспорта Москвы рассказал о предварительных итогах проверки технического состояния автобуса, который врезался в остановку утром 29 декабря на северо-западе Москвы.
По словам сотрудников ведомства, тормозная система и рулевое направление были в норме.
Проверку технического состояния автобуса начали после ДТП, чтобы выяснить причины происшествия, уточняет телеканал «360».
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что в автобус врезалась машина такси.
Водитель легкового автомобиля задержан, возбуждено уголовное дело.