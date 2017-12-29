В Москве после ДТП с автобусом открыто движение на Сходненской улице

Движение на Сходненской улице на северо-западе Москвы открыто после ДТП с автобусом, въехавшим в остановку. Об этом сообщается на сайте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По информации ЦОДД, в пятницу, 29 января, утром движение транспорта в районе ДТП было затруднено. Водителей просили объезжать участок по улице Свободы, Туристской улице и Походному проезду.

Портал iz.ru писал о том, что по факту ДТП у метро «Сходненская» ГУ СКР по Москве возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и наехал на остановку. Пострадали двое мужчин и одна женщина.

По данным МВД, водитель автобуса наехал на остановку, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной. В столичном департаменте транспорта сообщили о том, что водитель иномарки, который врезался в автобус, задержан.