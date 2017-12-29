Полиция Москвы рассказала о причине наезда автобуса на остановку

Причиной аварии с автобусом на северо–западе Москвы, по предварительным данным, стало то, что водитель пытался уйти от столкновения с другой машиной.

«Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением», — сообщил представитель столичного главка полиции Юрий Титов.

Он уточнил, что инцидент произошел 29 декабря в районе дома 37 по ул. Сходненской.

В Twitter департамента транспорта столицы сообщили, что, по предварительной информации, автомобиль ударил автобус, из-за чего тот выехал на остановку.

Ранее сообщались имена пострадавших при наезде автобуса на остановку в Москве.