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Водитель врезавшегося в остановку автобуса рассказал о причине аварии

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Водитель рейсового автобуса, протаранившего в пятницу остановку на северо-западе Москвы, объяснил, что аварию спровоцировал другой участник дорожного движения.

«Меня подрезал таксист. Я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку», — заявил водитель автобуса. По его словам, он пытался объехать людей.

На место аварии выехали следователи, пишут «Дни.Ру». Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила представитель ведомства Юлия Иванова.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Москве, в ДТП с автобусом на Сходненской улице пострадали три человека. Ранее сообщалось о двух погибших, однако позже в МЧС заявили, что жертв нет.

По информации НСН, к настоящему моменту удалось реанимировать двух человек. Департамент транспорта проводит проверку по факту происшествия.

Движение на Сходненской улице на северо-западе Москвы затруднено в сторону центра после ДТП с врезавшимся в остановку автобусом.

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