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Движение на Сходненской улице затруднено после ДТП с автобусом

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Движение на Сходненской улице на северо-западе Москвы затруднено после ДТП с автобусом, который врезался в остановку.

Как сообщили в ЦОДД, движение по улице затруднено в сторону центра. Кроме того, возможны кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД.

Водителей попросили объезжать данный участок по улице Свободы, Туристской улице и Походному проезду.

В ЦОДД отметили, что в результате аварии пострадали три человека, передает телеканал «360».

По данным МВД, водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после наезда автобуса на остановку у метро «Сходненская».

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