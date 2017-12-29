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По факту наезда автобуса на остановку в Москве возбуждено уголовное дело

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту ДТП с автобусом у метро «Сходненская». Об этом сообщила представитель ведомства Юлия Иванова.

По данным следствия, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на остановку.

Авария произошла утром в пятницу, 29 декабря, у метро «Сходненская». В результате аварии пострадали три человека. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что им оказывается необходимая помощь, угрозы для их жизни нет.

По информации столичного департамента транспорта, задержан водитель автомобиля, который, по предварительным данным, врезался в автобус, после чего тот въехал в остановку.

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