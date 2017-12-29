Собянин рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что троим пострадавшим при ДТП на остановке у метро «Сходненская» в Москве оказывается необходимая помощь, угрозы для их жизни нет.
Портал iz.ru писал о том, что автобус совершил наезд на остановку на Сходненской улице в Москве утром в пятницу, 29 декабря. В ДТП пострадали три человека. По данным столичного ГУ МВД, причиной аварии стало то, что водитель пытался уйти от столкновения с другой машиной.
Департамент транспорта Москвы сообщил о том, автомобиль ударил автобус, из-за чего тот выехал на остановку.