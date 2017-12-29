МЧС подтвердило отсутствие погибших при ДТП с автобусом в Москве

В результате наезда автобуса на остановку на Сходненской улице в Москве погибших нет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МЧС по столице.

Эту же информацию ТАСС подтвердили в городском департаменте здравоохранения. «Погибших нет, трое пострадали — их уже отвезли в больницу, им оказывается помощь. Состояние у них средней степени тяжести. Детей среди пострадавших тоже нет», — заявил собеседник агентства.

Авария на северо-западе Москвы произошла в пятницу, 28 декабря. Изначально СМИ сообщили, что жертвами ДТП стали два человека, однако эта информация не подтвердилась. iz.ru публикует список пострадавших в результате инцидента, а также видео с места происшествия.

В полиции сообщили, что причиной аварии стала попытка водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной.