Два человека погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Два человека погибли и 20 получили ранения в результате ДТП с автобусом в Турции. Как передает газета Hurriyet, авария произошла на трассе Анкара–Стамбул в пятницу, 29 декабря, в районе населенного пункта Джанкуртаран.

Пострадавшие в аварии доставлены в больницы Анкары и Болу. По не выясненным пока причинам водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.

Портал iz.ru писал о наезде автобуса на остановку у метро «Сходненская» в Москве, в результате которого пострадали три человека. По предварительным данным, водитель транспортного средства пытался уйти от столкновения с другой машиной.