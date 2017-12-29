Въехавший в остановку в Москве автобус регулярно проходил техосмотр

Нареканий к тормозной системе и другим ключевым узлам и агрегатам автобуса, который въехал в остановку на Сходненской улице в Москве, нет, информирует производитель транспортного средства «Группа ГАЗ».

Инцидент произошел утром 29 декабря на остановке общественного транспорта в районе дома 37 по улице Сходненской. Жертв в результате аварии нет, травмы получили двое пассажиров.

Указывается, что это был автобус марки ГОЛАЗ-6228, произведенный в 2007 году. Он регулярно проходил обслуживание в официальных сервисных центрах. Пробег данного автобуса составляет 460 тыс. км при средних показателях пробегов у автобусов данного типа от 700 тыс. км до 1 млн км.

«По предварительным данным, наезд на остановку был допущен при попытке водителя уйти от столкновения с другим транспортным средством», — приводит сообщение автопроизводителя ТАСС.

Ранее портал iz.ru опубликовал список имен пострадавших в ДТП.