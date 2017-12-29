Один человек погиб в ДТП с участием автобуса в подмосковном Подольске

Один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения рейсового автобуса и такси в подмосковном Подольске. ДТП произошло вечером 28 декабря на Комсомольской улице.

Как передает РЕН ТВ, в результате аварии погибла пассажирка такси, еще одна женщина доставлена в больницу. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Портал iz.ru писал о столкновении маршрутного автобуса и грузовика на улице Юных Ленинцев на востоке Москвы. В результате аварии пострадал водитель грузового авто.