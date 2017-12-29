Прямой эфир

Один человек погиб в ДТП с участием автобуса в подмосковном Подольске

0
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения рейсового автобуса и такси в подмосковном Подольске. ДТП произошло вечером 28 декабря на Комсомольской улице.

Как передает РЕН ТВ, в результате аварии погибла пассажирка такси, еще одна женщина доставлена в больницу. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Портал iz.ru писал о столкновении маршрутного автобуса и грузовика на улице Юных Ленинцев на востоке Москвы. В результате аварии пострадал водитель грузового авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение на Сходненской улице затруднено после ДТП с автобусом
Два человека погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017