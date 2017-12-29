Источник сообщил об отсутствии жертв при наезде автобуса на остановку в Москве

Трое пострадали при наезде автобуса на остановку на северо-западе Москвы, погибших в результате инцидента нет, сообщил iz.ru информированный источник.

Известно, что среди пострадавших двое пассажиров автобуса и водитель.

Сейчас рассматривается несколько версий происшествия, основная — водитель не справился с управлением. ДТП произошло на Сходненской улице.

Ранее СМИ сообщали, что в результате инцидента погибли два человека. Уже опубликовано первое видео с места происшествия.