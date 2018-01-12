Следствие просит арестовать водителя въехавшего в переход в Москве автобуса

Следствие ходатайствует об аресте водителя автобуса, который въехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве в декабре, Виктора Тихонова. Об этом заявил представитель Басманного суда.

«Поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу», — сказал он журналистам.

Также сообщается, что водителю предъявлено обвинение.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264, ч.3 ст. 238 УК РФ», — заявили в суде.

Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, следствием получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла днем 25 декабря. Жертвами ДТП стали четыре человека. Сообщалось, что сам водитель после ДТП находится в тяжелом состоянии.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что управлению автобусом могла помешать бутылка воды, закатившаяся под педаль.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.