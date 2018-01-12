Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Тамбовском районе

Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате крупного ДТП на трассе «Каспий» в Тамбовском районе, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 449-м км автодороге Р-22 «Каспий» 11 января в районе 21:15. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Mazda перестраивался во время снегопада и не уступил дорогу автобусу марки Mercedes-Benz, за рулем которого находился 61-летний мужчина, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В результате столкновения автобус выехал на встречную полосу движения, где врезался с грузовиком Volvo под управлением 34-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легкового автомобиля Mazda и двое его пассажиров 47 и 49 лет, а также водитель грузовика и 53-летний пассажир автобуса.

Все они находятся во Второй клинической больнице Архиепископа Луки г. Тамбова. Туда же был направлен водитель Mercedes-Benz, который в скором времени скончался от полученных телесных повреждений.