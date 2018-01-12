Прямой эфир

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Тамбовском районе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате крупного ДТП на трассе «Каспий» в Тамбовском районе, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 449-м км автодороге Р-22 «Каспий» 11 января в районе 21:15. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Mazda перестраивался во время снегопада и не уступил дорогу автобусу марки Mercedes-Benz, за рулем которого находился 61-летний мужчина, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В результате столкновения автобус выехал на встречную полосу движения, где врезался с грузовиком Volvo под управлением 34-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легкового автомобиля Mazda и двое его пассажиров 47 и 49 лет, а также водитель грузовика и 53-летний пассажир автобуса.

Все они находятся во Второй клинической больнице Архиепископа Луки г. Тамбова. Туда же был направлен водитель Mercedes-Benz, который в скором времени скончался от полученных телесных повреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека госпитализированы после ДТП с маршруткой в Петербурге
Следствие просит арестовать водителя въехавшего в переход в Москве автобуса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017