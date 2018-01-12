Два человека госпитализированы после ДТП с маршруткой в Петербурге

Двое пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки и фуры в Санкт-Петербурге доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Информацию об этом распространила в пятницу, 12 января, пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

«В результате ДТП пострадали 12 человек, из них два человека госпитализированы в тяжелом состоянии», — цитирует сообщение ТАСС.

Участником ДТП стали фура Mercedes и маршрутное такси ПАЗ, сообщением от города Колпино до питерской станции метро «Звездная».

8 января портал iz.ru сообщил о том, что двое детей получили тяжелые травмы после столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области. Малолетняя девочка была госпитализирована в состоянии комы, годовалая девочка также доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.