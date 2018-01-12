Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Тамбовской области

Пять человек погибли при столкновении грузового и легкового автомобилей в Тамбовской области, сообщает пресс-служба областного МВД.

ДТП произошло на 81-м км автодороги Тамбов–Пенза в Кирсановском районе. Сразу после полуночи в плохих погодных условиях «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся в противоположном направлении «Газелью».

Водитель легковушки и четыре его пассажира погибли на месте, а водитель грузовика доставлен в больницу в тяжелом состоянии, указывает «Интерфакс».

На месте происшествия работают следователи.

11 января произошло массовое ДТП на МКАД. По одним данным, столкнулись три машины, одна из них загорелась. По другим — пострадали пять машин.