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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Тамбовской области

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
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Пять человек погибли при столкновении грузового и легкового автомобилей в Тамбовской области, сообщает пресс-служба областного МВД.

ДТП произошло на 81-м км автодороги Тамбов–Пенза в Кирсановском районе. Сразу после полуночи в плохих погодных условиях «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся в противоположном направлении «Газелью».

Водитель легковушки и четыре его пассажира погибли на месте, а водитель грузовика доставлен в больницу в тяжелом состоянии, указывает «Интерфакс».

На месте происшествия работают следователи.

11 января произошло массовое ДТП на МКАД. По одним данным, столкнулись три машины, одна из них загорелась. По другим — пострадали пять машин.

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