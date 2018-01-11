СМИ сообщили о массовом ДТП на МКАД

Массовое ДТП, в результате которого погибли два человека, произошло на МКАД в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По информации журналистов, авария произошла на 94-м км внутренней стороны МКАД. По предварительной информации, столкнулись три машины, одна из них загорелась. По другим данным, в ДТП попали пять машин.

Информация уточняется. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как писал портал iz.ru ранее, 11 января, один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье. Два автомобиля столкнулись на участке поселок Володарского – Каширское шоссе автодороги М-5 «Урал».