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BMW создала «дочку» для производства легковушек в Калининграде

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alexander Heinl
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BMW Group Russia создала дочернюю компанию «БМВ Русланд Аутомотив» в Калининграде, сообщил официальный представитель автопроизводителя в РФ Василий Мельников.

«Создание данной компании является запланированным шагом в рамках нашей работы по развитию производства в России, о которой сообщалось ранее», — приводит его слова RNS.

Компания зарегистрирована 25 декабря прошлого года. Ее гендиректором стала Юлия Кузьмина, которая также руководит юридическим департаментом российского подразделения BMW Group.

Предполагается, что предприятие начнет выпуск легковушек BMW после 2019 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ряд автомобилей BMW подорожают в России с 1 января. Средняя стоимость моделей вырастет на 2,5%.

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