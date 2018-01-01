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Ряд автомобилей BMW подорожает в России с 1 января

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Ряд моделей автомобилей немецкого автоконцерна BMW в России подорожает с 1 января 2018 года. Средняя стоимость моделей вырастет на 2,5%. Информацию подтвердили и в российском офисе компании.

Так, базовая версия модели BMW 1 Series обойдется в 1,55 млн рублей, а купе BMW 2 Series будет стоить 1,84 млн рублей. Помимо прочего, цены увеличатся на седан BMW 3 Series и внедорожники.  В частности, автомобиль BMW 3 Series обойдется в 1 млн 890 рублей. Цена на BMW 3 Series GT будет стартовать от 2 млн 440 рублей.

Средняя цена на BMW X1 составит 1 млн 930 рублей, BMW X3 — 2 млн 950 рублей, а за BMW X4 предстоит заплатить около 3 млн 140 рублей, сообщает «Пятый канал».

Ранее портал iz.ru сообщал, что к 2025 году BMW планирует запустить производство 25 новых моделей автомобилей, при этом 12 из них будут электрокарами. До 2025 года BMW также намеревается выпустить полную электрическую версию хэтчбэка Mini и кроссовера BMW X3.

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