Прямой эфир

Nissan, Mitsubishi и Renault инвестируют $1 млрд в новые технологии

0
Фото: REUTERS/Steve Marcus
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Альянс, в который входят автоконцерны Nissan, Mitsubishi, и Renault объявил о создании венчурного фонда объемом $1 млрд для развития новых технологий в сфере автомобилестроения.

Предполагается, что фонд будет сотрудничать с технологическими стартапами и предпринимателями в течение пяти лет. Финансировать разработки будут все три компании, при этом доля Nissan и Renault составит по 40%, а Mitsubishi — 20%.

Основной задачей фонда станет развитие технологии беспилотного управления и систем безопасности в том числе за счет использования искусственного интеллекта, уточняет ТАСС.

В этом году планируется вложить $200 млн в компанию Ionic Materials, которая занимается разработкой компонентов для изготовления аккумуляторных батарей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Nissan разработал систему управления автомобилем силой мысли. Она основана на передаче в бортовой компьютер данных с датчиков из шлема, который надет на голову водителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В сети появилось фото концепт-кара Panasonic
Volvo Дэвида Боуи 1981 года продан за рекордную сумму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017