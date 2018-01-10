Nissan, Mitsubishi и Renault инвестируют $1 млрд в новые технологии

Альянс, в который входят автоконцерны Nissan, Mitsubishi, и Renault объявил о создании венчурного фонда объемом $1 млрд для развития новых технологий в сфере автомобилестроения.

Предполагается, что фонд будет сотрудничать с технологическими стартапами и предпринимателями в течение пяти лет. Финансировать разработки будут все три компании, при этом доля Nissan и Renault составит по 40%, а Mitsubishi — 20%.

Основной задачей фонда станет развитие технологии беспилотного управления и систем безопасности в том числе за счет использования искусственного интеллекта, уточняет ТАСС.

В этом году планируется вложить $200 млн в компанию Ionic Materials, которая занимается разработкой компонентов для изготовления аккумуляторных батарей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Nissan разработал систему управления автомобилем силой мысли. Она основана на передаче в бортовой компьютер данных с датчиков из шлема, который надет на голову водителя.