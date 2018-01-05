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В сети появилось фото концепт-кара Panasonic

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Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin
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В сети появилась фотография беспилотного автомобиля, разработанного компанией Panasonic. 

Шпионский снимок, опубликованный на портале Jalopnik, предположительно был сделан на месте проведения выставки потребительской электроники CES, которая стартует в Лас-Вегасе 9 января. 

Портал отмечает, что появление фотографии может свидетельствовать о намерении Panasonic представить концепт-кар в рамках выставки. 

«Наш анонимный источник не обладает информацией о том, что представляет из себя автомобиль», — говорится в материале портала. 

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