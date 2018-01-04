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В Тольятти нашлась раритетная праворульная ВАЗ-2108

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Фото: youtube.com
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В Тольятти жители города обнаружили раритетную модель автомобиля — советский трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108 с правым рулем. Машина была найдена припаркованной в одном из дворов.

Фото авто опубликованы в сообществе «События Тольятти» во «ВКонтакте». Горожане предположили, что модель была собрана «на экспорт» — но вместо отправки в Великобританию или Японию автомобиль остался у частного владельца из России. При этом регистрационные номера у машины из 73-го региона (Ульяновская область).

Производство такого экспортного варианта «восьмерки» продолжалось недолго и было выпущено ограниченное количество автомобилей, сообщает сайт vistanews.ru.

Первая партия ВАЗ-2108 сошла с конвейера 33 года назад — 22 декабря 1984 года. Производство этой модели и ее модификаций было прекращено уже в этом веке — в 2004 году.  Праворульный вариант получил собственный модельный номер — ВАЗ-21086, последняя машина этой серии вышла с конвейера в январе 1997 года.

Как писал iz.ru, «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года полностью обновить модельный ряд, выпустив 12 новых моделей машин.

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