Прямой эфир

Американец показал уборку снега с помощью дрифта

0
Фото: REUTERS/Robert Frank
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американец из города Эри в штате Пенсильвания продемонстрировал, как убирать снег с помощью дрифта на автомобиле. 

Видеоролик мужчина опубликовал в своем Instagram. На записи можно увидеть, как он описывает круги по парковке, очищая ее от снега. 

По его словам, за последние шесть дней в городе выпало более двух метров снега, и его «становится все больше с каждой минутой».

Ранее портал iz.ru сообщал, то новогодняя ночь в Нью-Йорке станет самой холодной за 55 лет. Днем 31 декабря столбики термометра опустятся до -12,2 градуса, а ночью — до -17,4 градуса. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пес Стив породы Шиба-Ину готов к новым успехам в соцсетях
Ученые объяснили увеличение в два раза объемов снега на Аляске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017