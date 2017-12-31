Американец показал уборку снега с помощью дрифта

Американец из города Эри в штате Пенсильвания продемонстрировал, как убирать снег с помощью дрифта на автомобиле.

Видеоролик мужчина опубликовал в своем Instagram. На записи можно увидеть, как он описывает круги по парковке, очищая ее от снега.

По его словам, за последние шесть дней в городе выпало более двух метров снега, и его «становится все больше с каждой минутой».

Ранее портал iz.ru сообщал, то новогодняя ночь в Нью-Йорке станет самой холодной за 55 лет. Днем 31 декабря столбики термометра опустятся до -12,2 градуса, а ночью — до -17,4 градуса.