Американец показал уборку снега с помощью дрифта
Американец из города Эри в штате Пенсильвания продемонстрировал, как убирать снег с помощью дрифта на автомобиле.
Видеоролик мужчина опубликовал в своем Instagram. На записи можно увидеть, как он описывает круги по парковке, очищая ее от снега.
Might as well have a little fun! #4wddonuts #f150 #snomageddon #eriepa #stockmobbing @trophyburro
Публикация от Dave DeGeorge (@dave_d72) Дек 30, 2017 at 1:30 PST
По его словам, за последние шесть дней в городе выпало более двух метров снега, и его «становится все больше с каждой минутой».
Ранее портал iz.ru сообщал, то новогодняя ночь в Нью-Йорке станет самой холодной за 55 лет. Днем 31 декабря столбики термометра опустятся до -12,2 градуса, а ночью — до -17,4 градуса.