Пес Стив породы Шиба-Ину готов к новым успехам в соцсетях

2018 станет по восточному календарю годом желтой собаки. Стив бы с этим поспорил, ему и 2017 год принес немало популярности. Собака породы Шиба-Ину прославилась из-за ролика. Видео набрало несколько миллионов просмотров и стало мемом. Фраза «это фиаско, братан» ушла в народ.

Хозяин собаки Владимир Лавров завел питомцу аккаунты в соцсетях. Мужчину узнают на улицах, со Стивом просят сделать фото. Праздник пес встретит в кругу друзей, а после отправится путешествовать. Стив в январе посетит Грузию, Армению и Азербайджан.

Москва, тем временем, готовится встречать Новый год без снега. И это фиаско, братан!