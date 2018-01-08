Ребенок впал в кому после ДТП в Свердловской области

Двое детей получили тяжелые травмы после столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области. Малолетняя девочка была госпитализирована в состоянии комы, годовалая девочка также доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

ДТП произошло на 10-м км автодороги Екатеринбург–Тюмень. Столкнулись автомобили KIA и ВАЗ-2112.

В результате аварии три человека погибли, двое взрослых и двое детей были госпитализированы.

По факту аварии начато расследование.

«Двое детей были в машине ВАЗ-2112, они находились в детских удерживающих устройствах. Сейчас девочка 3–4 лет в состоянии комы госпитализирована в медико-санитарную часть № 32 города Заречного. Годовалая девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирована в хирургическое отделение. Личности пострадавших и погибших устанавливаются», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что девушка — водитель иномарки также доставлена в реанимацию.

По предварительным данным, виновницей аварии является именно она. Управляя автомобилем, женщина не учла дорожные и метеоусловия, из-за чего машину занесло и она выехала на полосу встречного движения.